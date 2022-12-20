ملك الأردن: ندعم جهود العراق فى مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار

قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن: «دعوني أرحب بكم في بلدكم الثاني الأردن، وأن أعبر لكم عن اعتزازي باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للأردن».

وأضاف ملك الأردن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم: «لا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة الأخ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما قدمه من تعاون ودعم لعقد هذا المؤتمر المهم بنسخته الثانية».

يمثل اجتماعنا فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وتابع: «يمثل اجتماعنا فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي، وإعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار، وتعزيز أمنه واستقراره، واحترام سيادته، كما يمثل هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة، ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي».