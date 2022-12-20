الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق حاول تهريب أقراص مخدرة لمسجون بالإسكندرية

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بغير قصد وأدخلها إلي أحد المسجونين.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10706 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم حال محاولته إدخال مواد مخدرة إلى أحد المسجونين داخل ديوان عام القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، عن أنه حال القيام بأعمال تفتيش الزيارات الخاصة بالمحبوسين حضر المتهم "ز.م.س" 18 سنة سائق وبحوزته زيارة من المأكولات راغبًا إدخالها الي أحد المحبوسين على ذمة القضية رقم 19591 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان.

وبتفيش تلك المأكولات عثر بداخلها على 135 قرص مخدر لعقار الآبتريل وعدد 20 قرصًا لعقار الاموتريل و33 قطعة حشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها لإدخالها لأحد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

المسجونين سائق غرامة مواد مخدرة أحداث القضية

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وائل لطفي

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