الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد المصري للخماسي الحديث يحصد جائزة الثقافة الرياضية العربية «الإنجاز العام»

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث

حصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان على جائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ‏عن فئة "الإنجاز العام" لعام 2022، نظراً لإنجازاته العالمية التي حصل عليها خلال العام، وحصوله ايضاً على ‏جائزة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث  كافضل اتحاد على العالم لعام 2022.

‏كما حصل اللاعبان محمد الجندي ، ومعتز وائل علي جائزة "الإنجاز العام"  لعام 2022 ‏

يذكر أن محمد الجندي قد حصل على جائزة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث  كأفضل لاعب ناشئ على العالم تحت 21 ‏عاما لعام 2022 ، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما على العالم  لعام 2022.‏

مصر تسيطر على منصة التتويج في بطولة فرنسا الدولية للخماسي ‏الحديث

بالعمل الجاد  تتحقق الإنجازات شعار رفعه اتحاد الخماسى الحديث برئاسة ‏المهندس شريف العريان  أمين عام اللجنة ‏الاولمبية المصرية ونائب ‏رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث  ومجلس ادارة الاتحاد ولاعبى ‏المنتخبات الوطنية ‏للخماسي الحديث على مستوى الشباب والناشئين ‏والكبار  خلال مشاركتهم فى البطولات المختلفة على المستوى القارى ‏او ‏الافريقي او الدولى  او العالمى ‏

حيث سيطرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة فرنسا الدولية للخماسي الحديث ‏المفتوحة المقامة  بالعاصمة الفرنسية  باريس خلال ‏الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.‏

حيث توج معتز وائل  ‏بالميدالية الذهبية برصيد 1245 نقطة ، فيما حقق مهند شعبان الميدالية الفضية برصيد 1234 ‏نقطة ، بينما حقق اللاعب الفرنسي جان بابتيست مورسيا الميدالية البرونزية برصيد 1230 نقطة في نهائي الرجال.‏

وفي نهائيات السيدات توجت سلمي عبد المقصود بالميدالية الذهبية برصيد 1132 نقطة ، فيما حققت لاعبة أيرلندا ‏سيفي بريسل الميدالية الفضية برصيد 1131 نقطة ، بينما حققت لاعبة ايطاليا بيترك ميروشي الميدالية البرونزية  ‏برصيد 1130 نقطة.‏

وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري  والذي يضم كل من: دكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق ‏رئيسا للبعثة ورؤوف حسام المدير الفني للكبار وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفني ‏للناشئين ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح وإبراهيم سكر المدير الفني  للرماية ‏

بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : اسلام حامد وأحمد أشرف ومهند طارق ومحمد الجندي ومعتز وائل وهايدي ‏عادل وسلمي ايمن وأميرة قنديل وزينة عامر.‏

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