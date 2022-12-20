الاتحاد المصري للخماسي الحديث يحصد جائزة الثقافة الرياضية العربية «الإنجاز العام»

حصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان على جائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ‏عن فئة "الإنجاز العام" لعام 2022، نظراً لإنجازاته العالمية التي حصل عليها خلال العام، وحصوله ايضاً على ‏جائزة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كافضل اتحاد على العالم لعام 2022.

‏كما حصل اللاعبان محمد الجندي ، ومعتز وائل علي جائزة "الإنجاز العام" لعام 2022 ‏

يذكر أن محمد الجندي قد حصل على جائزة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كأفضل لاعب ناشئ على العالم تحت 21 ‏عاما لعام 2022 ، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما على العالم لعام 2022.‏

مصر تسيطر على منصة التتويج في بطولة فرنسا الدولية للخماسي ‏الحديث

بالعمل الجاد تتحقق الإنجازات شعار رفعه اتحاد الخماسى الحديث برئاسة ‏المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة ‏الاولمبية المصرية ونائب ‏رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث ومجلس ادارة الاتحاد ولاعبى ‏المنتخبات الوطنية ‏للخماسي الحديث على مستوى الشباب والناشئين ‏والكبار خلال مشاركتهم فى البطولات المختلفة على المستوى القارى ‏او ‏الافريقي او الدولى او العالمى ‏

حيث سيطرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة فرنسا الدولية للخماسي الحديث ‏المفتوحة المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال ‏الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.‏

حيث توج معتز وائل ‏بالميدالية الذهبية برصيد 1245 نقطة ، فيما حقق مهند شعبان الميدالية الفضية برصيد 1234 ‏نقطة ، بينما حقق اللاعب الفرنسي جان بابتيست مورسيا الميدالية البرونزية برصيد 1230 نقطة في نهائي الرجال.‏

وفي نهائيات السيدات توجت سلمي عبد المقصود بالميدالية الذهبية برصيد 1132 نقطة ، فيما حققت لاعبة أيرلندا ‏سيفي بريسل الميدالية الفضية برصيد 1131 نقطة ، بينما حققت لاعبة ايطاليا بيترك ميروشي الميدالية البرونزية ‏برصيد 1130 نقطة.‏

وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري والذي يضم كل من: دكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق ‏رئيسا للبعثة ورؤوف حسام المدير الفني للكبار وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفني ‏للناشئين ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح وإبراهيم سكر المدير الفني للرماية ‏

بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : اسلام حامد وأحمد أشرف ومهند طارق ومحمد الجندي ومعتز وائل وهايدي ‏عادل وسلمي ايمن وأميرة قنديل وزينة عامر.‏

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