«صحة المنيا» تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية غدا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، غداً وعلى مدار يومي 21 و22 ديسمبر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية صندفا بمركز بنى مزار شمال المحافظة خلال يومي 19 و20 من ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، وضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.