علاء قريطم يطالب بسياسة تسعير للمحاصيل الزراعية تحقق الاستفادة للفلاح

طالب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بسياسة واضحة لتسعير المحاصيل الزراعية لتحقيق أكبر استفادة للفلاح والمزارعين بدلا من تركها بدون رابط ويستفاد منها التجار.

وشدد قريطم في كلمته، في الجلسة العامة اليوم، أثناء مواجهة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، بأن الأزمة العالمية تحتم علينا التكاتف وأن نسير في الرؤية التي اعتمدها الرئيس لسد احتياجاتنا، قائلا: «عايزين ناكل عيش من أرضنا».

وتابع قريطم، أن مليون ونصف فدان تحتاج لتحقيق أكبر استفادة منها، بالإضافة إلى أن تطوير الترع والمصارف بدائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة يحتاج إلى نظرة من وزارة الزراعة، حيث إن الكراكات غير كافية للتطوير، ونواجه مشاكل بالري أو تأثير الزراعة الكبير على المياه.

وطالب قريطم بنظرة إلى الأهالي في الصعيد بزيادة سعر توريد قصب السكر.