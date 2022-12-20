محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع حي شرق

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، بتفقد أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع حي شرق سوهاج، للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء، وذلك عقب انتهاء جميع أعمال المرافق بتلك الشوارع، بحضور مسئولي مديرية الطرق، ومسئولي حي شرق سوهاج.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع "محمد ضياء" وتفرعاته، وشارع " 16 "، على مساحة 30 ألف متر مسطح، بتكلفة 6 مليون و 900 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج .

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار، يرافقه مسئولي مديرية التموين بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد سوق منطقة الزهراء للخضر والفاكهة بحي شرق سوهاج، ثم تفقد هايبر " الراية " بمدينة ناصر، حيث اطمأن على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وعدم وجود عجز في أي من السلع، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع.

ووجه " الفقي " مسئولي مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والصحة، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق، والمحال التجارية بجميع مدن وقرى المحافظة؛ لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 100 طالب وطالبة من طلاب " من أجل مصر"، يرافقهم الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، ورئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرى مركز المنشاة.

تأتي الزيارة في إطار مبادرة "من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية، وما تم إنجازه في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

واستهل الطلاب جولتهم بزيارة مشروعات " حياة كريمة " بقرية " أولاد سلامة "، والتي تضمنت " محطة معالجة الصرف الصحي المنشأة " 2 "، ومكتبة " كتابك "، سوق أولاد سلامة الحضري، ونقطة إسعاف أولاد سلامة، وحدة طب الأسرة بالقرية، ومجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر "، ومجمع الخدمات الزراعية.

وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تم إنجازها بالفعل على أرض الواقع بسوهاج، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج .