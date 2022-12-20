مسجل خطر وراء غسل أموال بـ15 مليون جنيه من المخدرات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ15 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.