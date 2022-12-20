تاج الدين: الإقلاع عن التدخين يقلل فرص الإصابة بالانسداد الشعبي المزمن

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن طرق الوقاية من الانسداد الشعبي الرئوي المزمن.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع على القناة الأولى الفضائية، إن الذي يعاني من سدة رئوية أو انسداد شعبي رئوي المزمن عليه أن يقلع عن التدخين فورا، ويقلل تعرضه إلى أدخنة أو أبخرة أو المسببات الأخرى، ثم نقدم له العلاج حتى يتحسن.

طرق الكشف والفحص

وأكد أن طرق الكشف والفحص تأتي عن طريق استخدام جهاز قياس وظائف التنفس، لتحديد نسب وقدرة التنفس لدى كل مريض، ومن ثم يتم تصنيف خطورة المرض وفقا للنسب لـ“عمره وجنسه ووزنه يكون لع رقم معين طبيعي، يتم الفحص ونضعه في الجهاز الخاص بالكشف عن المرض وتظهر بنسبة مؤية”.

تأثير وظائف التنفس من التغيرات

وتابع: “كل ما تأثر وظائف التنفس بنسب مختلفة كل ما كان التغيرات التي حدثت في الجهاز التنفسي أكثر مما تعرضه للمشاكل الصحية بشكل أكثر، وعندما يتم الكشف على مريض آخر لديه أقل النسب في وظائف التنفس ما يقرب من 70% النتيجة أنه تأثر بالفعل اللي بتكون وصلا لأقل من 50% تأثر أكثر وفي أقل من ذلك يصنف تأثير شديد”.

وأضاف أن هناك دراسة تقول "أن استمرار التدخين في هذا المرض يجعله مستمر ثم يتفاقم ما يؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس من أعراض “السعال والبلغم وصوت عالي يخرج من الصدر ”تزيق"، فالمريض هنا يتسبب في إعاقة الرئة بشكل كبير".

نجاح مصر في زراعة لأول مرة للرئة بجامعة عين شمس

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في زراعة رئة لأول مرة في جامعة عين شمس التخصصية بتعاون فريق كبير من الطاقم الطبي من تخصصات متعددة تم تدريبه على أحدث مستوى، فيما استمر الفريق الطبي لعدة لسنوات حتى يتم إجراء تلك النوع من العمليات، ليتم زراعة الرئة، منوها بأن الانسداد الرئوي ممكن أن يتطلب زراعة رئة في حالة وصوله إلى مراحل متأخرة.