برجك وحظك في الحب من 19 إلى 25 ديسمبر 2022

يحتاج الأشخاص أن يدركوا حظهم في الحب، فنقدم حسب برجك قصة الحب معك حلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2022.

برج الحمل: ستجد رومانسية هذا الأسبوع، لذا تخلص من الأشياء الروتينية المملة، يمكنك حقًا إطلاق العنان لخيالك، ستتضح العلاقة العميقة بينك وبين مشاعرك، ضع ثقتك في حدسك واستسلم لمشاعرك.

برج الثور: قد تتغير خططك لمستقبل شراكتك، سيتم تحدي توقعاتك لتحقيق الرومانسية، قد تتغير الطريقة التي تشعر بها حيال علاقات الحب الحالية أو السابقة نتيجة للآراء والأمثلة التي يعرضها أصدقاؤك ومعارفك أمامك، في الوقت الحالي، ربما تقدر قيمة الاستقلال أكثر من الالتزام.

برج الجوزاء: من المحتمل أن تكون هناك تحولات كبيرة في حياتك الشخصية هذا الأسبوع، ترتبط بتحسينات كبيرة في سلوكك ، وعلى وجه الخصوص ، ثباتك العاطفي، ليست هناك حاجة للتنفيس عن غضبك على أحبائك إذا كانت الحياة اليومية مقيدة.

برج السرطان: قد يكون تنشيط حياتك الرومانسية أمرًا بسيطًا مثل فرز الذكريات القديمة، هذا الأسبوع تُظهر فيه حبك للماضي، الآن وقت رائع للتفكير في تأثير تربيتك على أسلوبك في العلاقات الرومانسية.

برج الأسد: الأفراد الذين يبحثون بنشاط عن رفيق الحياة سيحظون بأسبوع محظوظ، في حين أنه من المحتمل أن تكون قد حققت بعض النجاح في الماضي بسبب الاهتمامات المشتركة .

برج العذراء : قد يجلب هذا الأسبوع شريكًا رومانسيًا محتملاً إلى حياتك ومع ذلك ، قد تشعر بالخوف من الأمر برمته، سيكون ترددك واضحًا ، لكن مع التعرف على بعضكما البعض.

برج الميزان: ارتق بحياتك الرومانسية عن طريق السماح بعلم غريب الأطوار يوصى بدمج الأفكار الجديدة والنشاط البدني في روتينك، إذا كنت تشعر بالملل من علاقتك الحالية ، ففكر في استكشاف بعض المناطق المجهولة بدلاً من التمسك بما هو مألوف.

برج العقرب: أفضل طريقة لدعم الأشخاص المقربين منك معاملتهم بالرحمة واللطف، قد تكون طبيعتك الكاشطة وسلوكك المتهور ألهمت قدرًا من الخوف لدى الآخرين، شارك جزءًا مختلفًا من نفسك مع العالم هذا الأسبوع.

برج القوس: تجد نفسك عالقًا بين عقلك المنطقي وعواطفك، إذا ظهرت ذكرى رهيبة من الماضي، فقد تركز على جانب معين من حياتك العاطفية، يمكنك حل هذه المشكلة بشكل أسرع وأسهل إذا كنت تشعر ببساطة بالعواطف غير المريحة وتبحر من خلالها.

برج الجدي: قد تكون في حالة مزاجية تأملية ، مما يضعك في حالة ذهنية ممتعة،سوف يتحسن حدسك وقدرتك على الوصول إلى جوهر المشكلة.

برج الدلو: قد تستفيد حياتك العاطفية من القليل من المغامرة. إذا كنت عازبًا وتبحث عن الحب ، فإن التخطيط لرحلة توسع آفاقك وقلبك هو مكان جيد للبدء

برج الحوت: سيتم إلهامك لإجراء بعض التعديلات على ترتيب حبك الحالي هذا الأسبوع. إحدى الخطوات السهلة التي قد تتخذها هي ترتيب جدول زمني جديد لقاءاتك الرومانسية.