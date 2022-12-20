البشير: لم أنوي الانفراد بالسلطة في السودان.. وأتحمل مسؤولية أحداث 30 يونيو 1989 (فيديو)

أكد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أنه قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني في أول تصريحات له أمام القضاء، منذ الإطاحة به.

وأقر «البشير» أمام المحكمة التي بثتها وسائل إعلام، اليوم، بالمسؤولية عن أحداث 30 يونيو 1989، قائلا: «أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع واستمتع».

وقال البشير إنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989، معلقا: «عمل عسكري بحت ولم يشارك أي مدني في التخطيط أو التنفيذ»، مشيرا إلى أن مذكرة ضباط القوات المسلحة كانت بداية لسقوط الحكومة في العام 1989.

وقال: «لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة"، مشيراً إلى أن الأوضاع في الجيش كانت مزرية في كل مسارح العمليات، وأقف بكل فخر أمام المحكمة وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ.

وقال: «اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك واستلام السلطة».

https://twitter.com/i/status/1605112665700958209