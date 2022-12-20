البابا تواضروس يترأس سينرجيا 4 بالكاتدرائية الخميس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التسبحة الكيهكية (سينرجيا 4) والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس المقبل.

يأتي ذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العامين السابقين.

يحضر صلوات التسبحة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

سينرجيا 4

وتتضمن الصلوات التي يحضرها مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الكنائس وتستمر حتى الصباح الباكر صلاة التسبحة الكيهيكة والتى تنتهي بإقامة القداس الإلهي في السادسة صباحا بحضور كافة المشاركين.

يذكر انه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح الجمعة الـ9 من ديسمبر2022، لإستقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدي الأقباط.

أشهر أسماء «كيهك»

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

تسبحة الشهر المريمي

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.

وعلى صعيد آخر تستعد الكنائس التى تتبع التقويم الغربي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء 24 سبتمبر الجاري.