يبدأ غدًا.. لمذا تأخر الشتاء فى مصر هذا العام؟ (فيديو)

أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الشتاء في مصر تغير كما تغير في جزء كبير من مناطق نصف الكرة الشمالي، لافتًا إلى أن الشتاء سوف يمتد أيضًا للربيع قبل دخول فصل الصيف المقبل.

وأوضح فهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن الشتاء في مصر اختلف بشكل كبير عن السنوات الماضية، حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الأربعاء 21 ديسمبر، غير أن الخريف بدأ يأخذ جزءا كبيرا من الشتاء في مصر وفي نصف الكرة الشمالي.

وأرجع رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، تأخر الشتاء في مصر إلى ظاهرة التغيرات المناخية، لذلك تغيرت مواعيد فصول السنة، مضيفا: "نفتقد في مصر لتوطين ثقافة تغير المناخ".

وأكمل محمد علي فهيم: "هناك تأثيرات سلبية لتغيرات المناخ على الزراعة"، مضيفا: "وتتأثر المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة".