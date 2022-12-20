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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى المقبلة والقنوات الناقلة

الأهلى
الأهلى

يهتم جمهور الكرة المصرية، بمعرفة موعد مباراة الأهلي المقبلة، والقنوات الناقلة حيث يستأنف الدوري المصري مبارياته اليوم الثلاثاء، بعد ما انتهت منافسات كأس العالم والتي حازت على اهتمام الملايين من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، لتعود الدوريات المحلية والبطولات القارية لاستئناف منافستها.

تردد قناة أون تايم سبورت ontime sports الناقلة لمباريات الدوري المصري 20/12/2022

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويخوض النادي الأهلي مباراته أمام فريق نادي فاركو ضمن الجولة الثامنة من جولات الدوري المصري الممتاز 2022-2023 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ويستضيف اللقاء ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، مباراة الأهلي القادمة وفاركو في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، كما يتم تحليل اللقاء من خلال مجموعة من النقاد والمحللين الرياضيين في مصر عبر الاستوديو، التحليلي لقنوات أون تايم سبورت.

حكام مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي القادمة أمام نادي فاركو في الدوري الممتاز لتكون على النحو التالي:

  • حكم الساحة: طارق مجدي 
  • الحكم المساعد الأول: أحمد حسام طه 
  • الحكم المساعد الثاني: عماد العقاد. 
  • الحكم رابع: هشام القاضي. 
  • حكم تقنية الڤار: مصطفى مدحت 
  • حكم الڤار المساعد: محمد عزازي.

ترتيب النادي الأهلي في جدول الدوري الممتاز

وتصدر النادي الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد نقاط 19 نقطة من سبع مباريات خاضها خلال النسخة الحالية للدوري العام، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات بينما تعادل في المباراة السابقة التي جمعته بفريق فيوتشر ايجابيا بهدف لكل فريق، بينما لم يتلقى أي هزيمة خلال الـ7 مباريات الماضية في الدوري الممتاز.

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كما يفصل النادي الأهلي صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الممتاز عن المركز الثاني نقطة واحدة، حيث يحل نادي فيوتشر في المركز الثاني بـ 18 نقطة من 8 مباريات خاضها خلال الدوري.

و في المركز الثالث يأتي النادي الزمالك برصيد نقاط 17 نقطة من 7 مباريات خاضها الفارس الأبيض استطاع أن يحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين بينما لم يتلقى الهزيمه خلال مبارياته في الدوري حتى الآن.

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