الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك

أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري، هو المتصدر لكل عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، على مدار الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري

ويستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود، في تمام السابعة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري (موسم 2022-2023).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري

وتنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة أون 1.

ويدخل الفارس الأبيض مواجهة الغد، بهدف واحد غير قابل للنقاش، هو استمرار نغمة الانتصارات، منتظرًا تعثر غريمه التقليدي “الأهلي” كما حدث في الجولة الماضية أمام فيوتشر والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لخطف القمة المتربع عليها برصيد 19 نقطة، بعدما أصبح الفارق نقطتين فقط بينه وبين الأحمر، حيث يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 17 نقطة.

وحذر البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء، لاعبيه من انتفاضة المنافس، خاصة أنه ليس أمامه ما يخسره، بعد تأزم موقفه وتواجده في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، وأصبح أقرب الفرق المرشح بقوة للعودة للقسم الثاني الموسم المقبل (2023-2024).

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أما حرس الحدود، العائد مرة أخرى للظهور بدوري الأضواء والشهرة مطلع الموسم الجاري، بقيادة مديره الفني أحمد أيوب، فيحاول بكل الطرق إيقاف نزيف النقاط المتواصل وسلسلة النتائج السيئة، من أجل الحفاظ على فرص الفريق في الاستمرار بين الكبار الموسم المقبل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

كما يسعى أيوب، إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك من جهة وخطف النقاط الثلاثة من الأبيض من جهة أخرى، ليكون الفوز الأول للفريق العسكري هذا الموسم بالدوري المصري.

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