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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت ontime sports الناقلة لمباريات الدوري المصري 20/12/2022

الدوري المصري
الدوري المصري

ننشر لكم تردد قناة أون تايم سبورت، بالتزامن مع ارتفاع عمليات البحث من محبي ومتابعي الدوري المصري موسم “2022-2023”، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن تردد قناة أون تايم سبورت، لمشاهدة المباريات الحصرية الأهلي والزمالك وغيرهم.

تردد قناة أون تايم سبورت

تعد من ضمن أهم القنوات الرياضية المصرية التي تقدم بعرض المباريات الحصرية في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصةً الدوري المصري عبر البث المباشر علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورتس

يستطيع جماهير ومتابعي الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، من خلال القمر الصناعي نايل سات، ثم ادخال تردد القناة: 11861، ثم ضبط كلا من معدل الترميز: 27500، و الاستقطاب: رأسي، و معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12303
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6


مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري 

• موعد مباراة الأهلي ضد فاركو، يوم 20-12-2022، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا.
• موعد مباراة الأهلي ضد سموحة، يوم 25-12-2022، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
• موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 28-12-2022، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
• موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، يوم 2-1-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
• موعد مباراة الأهلي ضد إنبي، يوم 5-1-2023، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا.
• موعد مباراة الأهلي ضد المصري، يوم 12-1-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
• موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك، يوم 21-1-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
• موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، يوم 24-1-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.
• موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، يوم 29-1-2023، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا.
• موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، يوم 6-2-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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