تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، شهدت زيادة في البحث اليوم قبل مباراة الأهلي وفيوتشر، من جماهير كرة القدم لمتابعة مباريات الأهلي والزمالك.

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports

وكانت أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر بشأن التردد الجديد لمجموعة قنواتها، كما يلي:

تستطيع ظبط تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات، ثم إدخال تردد القناة «11861»، ثم ضبط الاستقطاب «راسي»، ثم معامل تصحيح الخطأ «6/5»، ثم معدل الترميز «27500».

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات، ثم إدخال تردد القناة «10853»، ثم ضبط الاستقطاب «أفقي»، ثم معامل تصحيح الخطأ «6/5»، ثم معدل الترميز «27500».

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

ويتيح ضبط تردد القناة على نفس التردد السابق عبر القمر الصناعي نايل سات، ثم ادخال تردد القناة «10853»، ثم ضبط الاستقطاب «أفقي»، ثم معامل تصحيح الخطأ «6/5»، ثم معدل الترميز «27500».

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3

كما تستطيع ضبط تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات، ثم إدخال تردد القناة «12303»، ثم ضبط الاستقطاب «افقي»، ثم معامل تصحيح الخطأ «6/5»، ثم معدل الترميز «27500».

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري 2023

تقام مباراة الأهلي أمام نظيره فيوتشر في الجولة السابعة لدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأهلى والسلام.

موعد مباراة اليوم ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 2023

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك امام نظيره البنك الأهلي، ضمن ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، علي استاد القاهرة الدولى.