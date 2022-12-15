ننشر لكم تردد أون تايم سبورت “on time sports” لمشاهدة الدوري المصري 2023، حيث يواصل الكثير من محبي ومتابعي الدوري المصري الممتاز لموسم “2022-2023”، البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة احداث المباريات الحصرية و الكأس لكرة القدم، و تصدرت الكلمات محرك البحث العالمي «جوجل».

تردد أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة الدوري المصري 2023

ويستطيع جماهير الدوري المصري الممتاز 2023، مشاهدة المباريات الحصرية علي مجموعة قنوات أون تايم سبورت On time sports، من خلال ضبط تردد القنوات علي القمر الصناعي نايل سات، كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

ضبط تردد القناة علي أن يكون كالآتي: «10853»، ثم ثم ضبط الإستقطاب علي أن يكون: «أفقي»، ثم ضبط كلا من معدا الترميز علي أن يكون: «27500»، و معامل تصحيح الخطأ علي أن يكون: «5/6».

تردد قناة أون تايم سبورت 2

إدخال تردد القناة كما يلي: «10853»، ثم إدخال الاستقطاب كما يلي: «أفقي»، ثم ادخال كلا من معدل الترميز كما يلي: «27500»، و معامل تصحيح الخطأ كما يلي: «5/6».

تردد قناة أون تايم سبورت 3

كتابة تردد القناة علي النحو التالي: «12303»، ثم كتابة الاستقطاب علي النحو التالي: «أفقي»، ثم كتابة معدل الترميز علي النحو التالي: «27500»، ثم معامل تصحيح الخطأ علي النحو التالي: «5/6».

توقيت مباريات اليوم بالدوري المصري اليوم وغداً

يوم الخميس 15 ديسمبر 2022:

• تقام مباراة أسوان أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا، وذلك في تمام الساعة 2.45 ظهراً بتوقيت مصر و في تمام الساعة 3:45 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

• تنطلق مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فاركو، وذلك في تمام الساعة 5 مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

• تقام مباراة الداخلية أمام نظيره سموحة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

• تنطلق مباراة المقاولون العرب أمام نظيره انبى، وذلك في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، و في تمام الساعة 8 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022:

• تنطلق مباراة الاسماعيلى أمام نظيره بيراميدز، وذلك في تمام الساعة الساعة 2.45 ظهراً بتوقيت مصر، و في تمام الساعة 3:45 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

• تقام مباراة حرس الحدود أمام نظيره المصري البورسعيدي، وذلك في تمام الساعة 2.45 ظهراً بتوقيت مصر، و في تمام الساعة 3:45 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

• تبدأ مباراة البنك الأهلي أمام نظيره الزمالك، وذلك في تمام الساعة 5 مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

• تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام نظيره فيوتشر، وذلك في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، و في تمام الساعة 8 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2022-2023

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، علي النحو التالي:

1- الأهلي: 18 نقطة.

2- الزمالك: 14 نقاط.

3- فيوتشر: 14 نقطة.

4- غزل المحلة: 13 نقطة.

5- بيراميدز: 11 نقاط.

6- الاتحاد السكندري: 9 نقاط.

7- فاركو: 7 نقاط.

8- سيراميكا كليوباترا: 7 نقاط

9- المقاولون العرب: 7 نقاط.

10- طلائع الجيش: 6 نقاط.

11- البنك الأهلي: 6 نقاط.

12- إنبي: 6 نقاط.

13- أسوان: 6 نقاط.

14 - سموحة: 6 نقاط.

15 المصري: 6 نقاط.

16- الإسماعيلي: 3 نقاط.

17- حرس الحدود: نقطتين.

18- الداخلية: نقطتين.