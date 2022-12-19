بفارق نقطتين عن الأهلى.. بيراميدز يهزم أسوان ويقترب من قمة الدورى

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على حساب نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

أحرز هدفي السماوي مصطفى فتحي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 52، عقب تمريرة زميله رمضان صبحي، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة للجناح الذي سدد الكرة مباشرة داخل الشباك.

ومنع القائم الأيمن هدف التعادل لأسوان، في الدقيقة الـ54، وذلك عقب تسديدة محمد حمدي زكي مهاجم زهرة الجنوب، تصدى لها أحمد الشناوي ثم ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة الـ64 عزز محمد حمدي، تفوق بيراميدز محرزا الهدف الثاني، عقب تمريرة مصطفى فتحي للظهير الأيسر، داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، الذي سدد الكرة مباشرة داخل الشباك في منتصف المرمى.

بينما سجل هدف زهرة الجنوب الوحيد ديلسون كاموني، في الدقيقة الـ90+3، عقب عرضية أحمد بلحاج لزميله كاموني داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من جسد محمد حمدي زكي لاعب بيراميدز، لتجد متابعة من المهاجم الذي سدد رأسية مباشرة في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده لـ17 نقطة دفعته للتقدم إلى المركز الرابع (الثالث مكرر) بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين فقط خلف الأهلي المتصدر، أما أسوان يظل كما هو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وكان بيراميدز بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما خاض أسوان اللقاء بالتشكيل التالي:

فى حراسة المرمي: عمرو حسام.

فى خط الدفاع: محمد عطوة وأحمد كاستلو، وميدو مصطفى وعلي فتحي.

فى خط الوسط: رافائيل إياجوا وعماد فتحي، وأحمد خالد وأحمد بلحاج.

فى خط الهجوم: محمد حمدي زكي ومحمد ناجي جدو.