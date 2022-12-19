الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة فاسدة داخل مصنع وثلاجة بالجيزة

لحوم
لحوم

نجح ضباط مباحث التموين بالجيزة في ضبط 6.3 طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع وثلاجة لحفظ السلع الغذائية في الجيزة قبل بيعها للمواطنين.

البداية كانت معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام بعض مسئولي الثلاجات والمصانع بحيازة كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين  من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها "3،335 طن لحوم مجمدة ومصنعات لحوم مجمدة " بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 3 أطنان "لحوم مجمدة وكبدة مجمدة" بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

مباحث التموين الجيزة 6 3 طن لحوم كبدة مجمدة مصنع ثلاجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

بعد طرد الاحتلال الإسرائيلى للمحامى الفلسطينى الفرنسى.. الأمم المتحدة: «جريمة حرب»

السيطرة على حريق مطعم بأحد المراكب النيلية بالمعادى

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو