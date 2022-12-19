ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة فاسدة داخل مصنع وثلاجة بالجيزة

نجح ضباط مباحث التموين بالجيزة في ضبط 6.3 طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع وثلاجة لحفظ السلع الغذائية في الجيزة قبل بيعها للمواطنين.

البداية كانت معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام بعض مسئولي الثلاجات والمصانع بحيازة كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها "3،335 طن لحوم مجمدة ومصنعات لحوم مجمدة " بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 3 أطنان "لحوم مجمدة وكبدة مجمدة" بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.