الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نشاط ميدانى لمركز القاهرة الدولى فى نيجيريا للتصدى للإرهاب والفكر المتطرف

جانب من الحضور مع
جانب من الحضور مع السفير أحمد عبد اللطيف

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو النيجيرية، دورة تدريبية ركزت على "تعزيز دور القيادات المجتمعية النسائية لمنع التشدد والتطرف المؤدي للإرهاب".

وكذلك، نظم ورشة عمل حول "المقاربة الشاملة للتعامل مع الأفراد المنتمين سابقاً لتنظيم بوكو حرام والدولة الإسلامية"، حيث تواجه ولاية بورنو التحدي الأكبر في نيجيريا في مواجهة خطر الإرهاب؛ نظرًا لكثافة أعداد المنشقين ممن سبق انتمائهم لجماعات إرهابية.

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ويأتي تنظيم المركز لهاتين الفعاليتين في إطار مساهمات مصر المتواصلة لدعم جهود الدول الإفريقية في مجال التصدي للإرهاب والفكر المتطرف وفقًا للأولويات الوطنية النيجيرية من خلال تبني مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التجربة المصرية الرائدة ذات الصلة، وهو ما يمثل أحد أهم محاور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة لتبادل الخبرات.

وعُقدت الدورة التدريبية بمشاركة 27 من القيادات النسائية النيجيرية على المستوى المحلي بهدف بناء قدراتهن على الصمود في مواجهة الإرهاب.

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وشهدت ورشة العمل مشاركة من قبل العديد من المسئولين على المستوى الفيدرالي وحكومة ولاية بورنو، حيث استهدفت بناء قدرات الكوادر النيجيرية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وحضر حفل افتتاح الفعاليتين حاكم ولاية بورنو البروفيسور باباغانا زولوم، كما حضر كل من السفير إيهاب عوض، سفير مصر في نيجيريا، والذي توجه بالشكر لحاكم ولاية بورنو للثقة التي أولوها لمركز القاهرة الدولي كشريك يعتمد على خبراته.

وقد عقدت جلسة إحاطة يوم 12 ديسمبر الجاري لممثلي شركاء التنمية والمنظمات الأممية في أبوجا أكد خلالها السفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة، أن هذا البرنامج التدريبي الميداني يمثل نقلة مهمة في عمل المركز تعكس حرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية على أرض الواقع بهدف تحقيق السلام والاستقرار.

الإرهاب السلام مركز القاهرة نيجيريا تسوية النزاعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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