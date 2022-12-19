بوتين: ندعم إقامة مشروعات للطاقة النووية بمينسك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لمواصلة الإجراءات بين روسيا وبيلا روسيا سيتم تنفيذ عددًا من المناورات المشتركة بين البلدين وكذلك إجراءات التدريب العسكري.

إنتاج مشترك للأسلحة والإنتاج العسكري الحديث

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا، أنه تم الاتفاق على إنتاج مشترك للأسلحة والإنتاج العسكري الحديث، وتطبيق مقترحات الرئيس البيلاروسي حول تدريب أطقم الطائرات الحربية، وتم إعادة تزويدها بالطائرات لاستخدام ذخائر حربية خاصة أن التعاون بينهما ليس بشيء نادر.

وأكد أنه يدعم إقامة مشروعات للطاقة النووية بمينسك.