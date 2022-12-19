الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بوتين: ندعم إقامة مشروعات للطاقة النووية بمينسك

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لمواصلة الإجراءات بين روسيا وبيلا روسيا سيتم تنفيذ عددًا من المناورات المشتركة بين البلدين وكذلك إجراءات التدريب العسكري.

إنتاج مشترك للأسلحة والإنتاج العسكري الحديث

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا، أنه تم الاتفاق على إنتاج مشترك للأسلحة والإنتاج العسكري الحديث، وتطبيق مقترحات الرئيس البيلاروسي حول تدريب أطقم الطائرات الحربية، وتم إعادة تزويدها بالطائرات لاستخدام ذخائر حربية خاصة أن التعاون بينهما ليس بشيء نادر.

وأكد أنه يدعم إقامة مشروعات للطاقة النووية بمينسك.

لمناورات المشتركة التدريب العسكري اجراءات بوتين الانتاج العسكري إقامة مشروعات مينسك

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وائل لطفي

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