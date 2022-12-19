الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه سوهاج» تبدأ الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم اعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 والتى تستمر فى الفترة من 19 الى 25 ديسمبر الجارى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تم فى وقتاً سابق اعلان اسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان وذلك بالبحث بالرقم القومى على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg.

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن أعمال الاختبارات العملية تجرى تحت اشراف متخصصين فى المجالات المعلن عنها وانه تم الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط وقنا والاقصر خلال اعمال الاختبارات العملية وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة لاعمال اللجان.

واوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه تجرى اختبارات الحاسب الالى يومى 24 و 25 ديسمبر بجامعة سوهاج بمركز الاختبارات اسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة لوظائف اخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة ومراقب امن كما تجرى الاختبارات العملية لوظيفة كيميائى وفنى معمل فى الفترة من 19 الى 22 ديسمبر بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة مركز اخميم وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة اخصائى سلامة وصحة مهنية فى الفترة من 21 الى 22 ديسمبر بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة فى الفترة من 19 الى21 ديسمبر بمحطة مياه نيدة، إضافة إلى اجراء الاختبارات العملية لوظيفة حرفى سادس فى الفترة من 19 الى 20 ديسمبر الجارى بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة فى الفترة من 19 حتى21 ديسمبر بمحطة مياه المراغة السطحية نجع الابعادية قرية بنى هلال المراغة وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز سوهاج واخميم وساقلتة والمنشاه فى الفترة من 19 الى 22 ديسمبر بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الامن وتجرى الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام فى الفترة من 19 الى 20 ديسمبر بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.

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