الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

اعرف جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى 2022

لجان امتحانات
لجان امتحانات

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022 .. أعلنت بعض المحافظات جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022، والتي تبدأ في يناير المقبل، وتختلف من محافظة لأخرى، حيث تركت وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم تحديد موعد بدء الامتحانات و جدولها، وتعرض الدستور جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022  في الجيزة والدقهلية، وجدول امتحانات الأزهر.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022 الجيزة 

سنوات النقل الابتدائى و الإعدادى تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

-الثلاثاء 10-1-2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الخميس 12-1-2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.

-الأحد 15-1-2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-الثلاثاء 17-1-2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

أبحاث الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول

 

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2022 بالدقهلية 

واعتمد أيمن مختار محافظ الدقهلية جداول امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الأول على مستوى المحافظة، فتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية في الصف الأول من يوم 9 إلى 18 يناير، وفي الصف الثاني من يوم 10 إلى 18يناير.

وفي الصفوف الأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 9 إلى 14 يناير، وبالنسبة لتعليم الصم وضعاف السمع الصفيين الأول والثاني الإعدادي صم وضعاف سمع من يوم 9 إلى 14 يناير. 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك 1 مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية، وجاء الجدول كالتالي: 

  • يوم الثلاثاء 10 يناير 2022: اللغة العربية من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:30 صباحًا
  • الفترة المسائية امتحان اللغة العربية من 12:30 حتى الساعة 3:00 مساءً.
  • يوم الخميس 12 يناير 2022: الهندسة من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – التربية الدينية من 10:15 حتى 12:15.
  • الفترة المسائية امتحان الهندسة من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – التربية الدينية من الساعة 2:45 حتى الساعة 4:15 مساءً.
  • يوم الأحد 15 يناير 2022: العلوم من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – التربية الفنية من 10:15 حتى 12:15.
  • الفترة المسائية امتحان العلوم من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – التربية الفنية من الساعة 2:45 حتى الساعة 4:45 مساءً.
  • يوم الثلاثاء 17 يناير 2022: الجبر والإحصاء من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – اللغة الأجنبية من 10:15 حتى 12:15.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية أولى ثانوي 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتفاصيل ورقة الامتحان

  • الفترة المسائية امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – اللغة الأجنبية من الساعة 2:45 حتى الساعة 4:45 مساءً.
  • الأربعاء 18 يناير 2022: الدراسات الاجتماعية من الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 صباحًا – الحاسب الآلي من 10:15 حتى 11:15.
  • الفترة المسائية امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 مساءً – الحاسب الآلي من الساعة 2:45 حتى الساعة 3:45 مساءً.

جدول الصف الثاني الإعدادي أزهر الترم الأول 

أيام قليلة تفصل طلاب الصف الثاني الإعدادي أزهر عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ في 24 من شهر ديسمبر 2022، وجاء جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي أزهر كالتالي: 

  • يوم السبت 24-12-2022: امتحان الفقه واللغة العربية ورقة أولى نحو وصرف.
  • يوم الأحد 25-12-2022: امتحان أصول الدين ورقة أولى تفسير وحديث، بالإضافة إلى مادة العلوم.
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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

  • يوم الإثنين 26-12-2022: مادة اللغة العربية ورقة ثانية مطالعة ونصوص وفنون الكتابة والقصة، بالإضافة إلى مادة الهندسة.
  • يوم الثلاثاء 27-12-2022: أصول الدين توحيد وسيرة ورقة ثانية، إلى جانب مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأربعاء 28-12-2022: تجويد وحفظ القرآن الكريم، ومادة الجبر.
  • يوم الخميس 29-1-2023: امتحان مادتي لغة أجنبية وتربية فنية.

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