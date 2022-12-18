موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتفاصيل ورقة الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد أن حددت موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي العام في يونيو من العام المقبل وتستمر ما يقرب من شهر كامل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 10 يونيو المقبل، وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن في مؤتمر صحافي نهاية الشهر الماضي مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتتيح وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان تدريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم بعد نصف العام الدراسي الذي يبدأ فيه الطلاب في الثلث الأول من يناير المقبل لمساعدة طلاب الثانوية العامة على إتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

مواصفات امتحان الثانوية العامة 2023

أكد وزير التربية والتعليم أن امتحان 3 ثانوي يكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء امتحان 3 ثانوي، ويتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية مع استمرار التعريب.

وأعد مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة 3 ثانوي المركز القومي للامتحانات، وتشتمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، وعدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وسيتم تصحيح امتحان الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics ، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

وحدد وزير التربية والتعليم عدد الأسئلة وأنواعها وفق الدرجات ويتضمن الدليل توزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد: أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها ( 6 ) درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلى للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.