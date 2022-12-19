الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بيلاروسيا: تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك يقلق الغرب

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، عن أن تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك، كان نتيجة طبيعية للوضع المتغير في العالم.

وقال "لوكاشينكو" فى تصريحات له، إن تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية جاءت كرد طبيعي على الوضع المتغير في العالم، الذي اختبر وما يزال يختبر قوتنا بشكل دائم، وأعتقد أنه على الرغم من وجود بعض الصعاب، ما زلنا نجد ردودًا فعالة على مختلف التحديات والتهديدات"، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن الفاصل في زيارات بوتين إلى مينسك لم يمنع على الإطلاق من أن يكون هناك اتصال دائم، مستدركًا: "حتى شركاؤنا الغربيون المزعومون كانوا قلقين للغاية لأننا نلتقي بشكل متكرر، لقد التقينا باستمرار في روسيا وفي دول أخرى".

وأوضح رئيس بيلاروسيا أن حكومتي البلدين أيضًا على اتصال مكثف، ويتم عقد الاجتماعات على مستويات مختلفة.

بوتين يصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع حليفه لوكاشنكو

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين.

وبث التليفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله لوكاشنكو بحرارة مع مسئولين آخرين على مدرج المطار، وفق فرانس برس.

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