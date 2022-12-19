الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أمين عهدة اختلس بضائع من شركة في الشرابية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس أمين عهدة لاختلاس كمية من البضائع من إحدى شركات للصناعات الغذائية بالشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من مسئولي إحدى شركات الصناعات الغذائية الكائنة بالقاهرة ضد أحد الموظفين بالشركة لاختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام رئيس وأمين العهدة بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والمنوط به استلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

حبس أمين عهدة الشرابية بضائع نيابة الأموال العامة جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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