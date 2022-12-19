الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب الوجه البحرى

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى، والتي بدأت من يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2022، وبيانها كالتالى:
- تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00، ويصل الإسكندرية الساعة 20:55 وبتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].  
- تم من يوم الأحد الموافق 18/ 12/ 2022 تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05:35، ويصل القاهرة الساعة 08:30  وبالتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].

السكة الحديد استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

موعد بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

مصرع مسن وحفيده انهار عليهما حائط في منشأة القناطر

نيويورك تايمز: مسار سيناء يضع مصر فى صدارة خريطة السياحة بالشرق الأوسط

الزحف المُربح.. «الدستور» ترصد عالم تجارة الأبراص في مصر (تحقيق)

«التموين» تصدر تشكيل واختصاصات لجنة إدارة مشروع تطوير ورش ومصانع المشغولات الذهبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو