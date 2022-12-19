السكة الحديد: استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب الوجه البحرى
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى، والتي بدأت من يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2022، وبيانها كالتالى:
- تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00، ويصل الإسكندرية الساعة 20:55 وبتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].
- تم من يوم الأحد الموافق 18/ 12/ 2022 تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05:35، ويصل القاهرة الساعة 08:30 وبالتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].