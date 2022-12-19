الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن مقتل 20 جنديًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم، اعتراض 4 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز «هيمارس» في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات دون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون خلال يوم.

وكشف التقرير عن مقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك "شمال لوغانسك"، والقضاء على أربع مجموعات أوكرانية على محور كراسني ليمانس "شمال دونيتسك"، ليبلغ إجمالي الخسائر البشرية 70 فردا.

وعلى محور دونيتسك استولت القوات الروسية على مواقع أكثر ملاءمة، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى أكثر من 130 جنديا ودبابتين، إضافة إلى معدات أخرى.

وتم القضاء على مجموعتين أوكرانيتين على محور جنوب دونيتسك، وخسر العدو على هذا المحور ما مجموعه 80 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.

وبحسب الدفاع الروسية، بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية 344 طائرة، و184 مروحية، و2684 طائرة دون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7159 دبابة مدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3691 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7664 مركبة عسكرية خاصة.

هيمارس الحكومة الروسية بيلغورود وزارة الدفاع الروسية HIMARS خيرسون

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