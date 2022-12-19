«القباج» تفتتح فرع بنك ناصر بمنطقة الأسمرات لخدمة 17 ألف أسرة

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أحدث فروع البنك بمنطقة الأسمرات داخل مجمع الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار سياسة البنك في تحقيق الشمول المالي وتوسيع شبكة فروع البنك، حيث تعد هذه انطلاقة جديدة لمزيد من فروع بنك ناصر الاجتماعي في المناطق المطورة لتقديم خدماته للمواطنين.

واستمعت القباج، إلى شرح واف عن الخدمات المصرفية المتكاملة التي سيقدمها الفرع الجديد للبنك، حيث سيتم تقديم حزمة من خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات، والتي تشمل فتح الحسابات البنكية بكل أنواعها، وتلقي الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار والاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات، وتوفير حلول وتسهيلات ائتمانية من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى تقديم النفقة لمستحقيها وتقديم التمويلات الميسرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا وعلى رأسها المرأة المصرية، مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة وتقديم خدمات النشاط المجتمعى التى تعتبر من صلب مهام ورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفرع الجديد يهدف إلى تقديم أفضل خدماته لما يقرب من 17 ألف أسرة في حي الأسمرات بما يعني 60 ألف مواطن بالمنطقة، بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادي، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه ذراع استثمارية وذراع تكافلية واجتماعية قوية، ويهدف إلى مزيد من التمكين الاقتصادي ولكن بأعين تنموية للفئات الأولى بالرعاية.

وأفادت القباج، أن الفرع الجديد يتميز بتدعيمه بأفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي وبنية تكنولوجية مصرفية متطورة، سعيًا لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ذات الكفاءة العالية، كما تم تزويد الفرع الجديد بكل التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كل المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وجار تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

وأضافت القباج، أن الفرع الجديد بالأسمرات يعد تتويجًا لجهود بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق الشمول المالي، من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع، خاصة أن البنك يعتبر الذراع المالية لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو من البنوك الرائدة في المنطقة العربية، ويعد البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نعمل على تطوير خدمات البنك المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء، حيث إن البنك لديه خطة طموحة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، حيث نستهدف الوصول إلي 200 فرع خلال الفترة المقبلة، ليصبح بنك ناصر بنكًا لكل المصريين في كل أنحاء الجمهورية.