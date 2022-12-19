الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السيستانى يبحث مع فريق التحقيق الأممى بجرائم داعش إعادة الأسيرات لدى التنظيم

كريستيان ريتشارد
كريستيان ريتشارد

أصدر مكتب المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم، بياناً بعد استقباله رئيس فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش. 

وقال المكتب، في بيان الاثنين، إن "السيستاني" استقبل كريستيان ريتشارد، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، مشيدا بتضحيات العراقيين للانتصار على داعش، مضيفا: "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية"، مشدّداً على ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد.

وأكّد "السيستاني" ضرورة العمل لتخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه لا سيما من النازحين واللاجئين.

فيما أكد وفد الأمم المتحدة، برئاسة المستشار الخاص، ورئيس فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش في العراق كريستيان ريتشارد، أن السيستاني دعا إلى السلام والعدالة.

وقال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق بجرائم عصابات داعش في العراق (UNITAD)، كريستيان ريتشارد، مشيرا إلى ان جميع الضحايا لديهم الحق في محاكمة المجرمين بدون تسلسل هرمي، معربا عن أمله بالمضي بعمل السيستاني في نبذ العنف وجرائم الإبادة الجماعية، مجددا التزام فريقه بمساءلة ومحاسبة ومتابعة جميع الجرائم التي نفذتها العصابات.

علي السيستاني فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش العراق مجلس الأمن الدولي العراقيون عصابات داعش الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

صور عارية.. تفريغ هاتف شقيق الإعلامية شيماء جمال بعد واقعة «الاعتداء على شاب»

التقرير الطبي يكشف إصابة شخصين بحادث حلمية الزيتون

البورصة تنفذ صفقة على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

تحرير 651 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو