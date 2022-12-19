السيستانى يبحث مع فريق التحقيق الأممى بجرائم داعش إعادة الأسيرات لدى التنظيم

أصدر مكتب المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم، بياناً بعد استقباله رئيس فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش.

وقال المكتب، في بيان الاثنين، إن "السيستاني" استقبل كريستيان ريتشارد، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، مشيدا بتضحيات العراقيين للانتصار على داعش، مضيفا: "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية"، مشدّداً على ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد.

وأكّد "السيستاني" ضرورة العمل لتخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه لا سيما من النازحين واللاجئين.

فيما أكد وفد الأمم المتحدة، برئاسة المستشار الخاص، ورئيس فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش في العراق كريستيان ريتشارد، أن السيستاني دعا إلى السلام والعدالة.

وقال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق بجرائم عصابات داعش في العراق (UNITAD)، كريستيان ريتشارد، مشيرا إلى ان جميع الضحايا لديهم الحق في محاكمة المجرمين بدون تسلسل هرمي، معربا عن أمله بالمضي بعمل السيستاني في نبذ العنف وجرائم الإبادة الجماعية، مجددا التزام فريقه بمساءلة ومحاسبة ومتابعة جميع الجرائم التي نفذتها العصابات.