الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدين الهجوم الإرهابى فى العراق

الهجوم الإرهابي
الهجوم الإرهابي في العراق

أدانت المملكة العربية السعودية، وبأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية في كركوك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنها تعرب عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال العراق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية.

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظة كركوك، وأسفر عن استشهاد عدد من قوات الشرطة الاتحادية.

وذكر كنعاني، في تصريح له عبر وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أنه على خلفية هذا الحادث المرير نتعاطف مع الحكومة والشعب العراقيين وأيضًا عوائل الشهداء الأعزاء، سائلًا الباري تعالى أن يمن عليهم بعلو الدرجات، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل.

المملكة العربية السعودية كركوك قوات الأمن العراقية السعودية العراق

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