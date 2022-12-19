سيراميكا كليوباترا يستضيف الداخلية فى فتتاح الأسبوع الثامن للدورى الممتاز

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وثلاث هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام الزمالك والبنك الأهلي والمقاولون نجح الفريق في التعادل مع الإسماعيلي ثم الفوز على حرس الحدود أسوان ومن المنتظر أن يحافظ أحمد سامي على التشكيل الذي خاض مباراة أسوان ويتكون من محمد بسام في حراسة المرمى ومحمد عادل ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع وميدو جابر ومحمد توني ومحمد متولي كناريا وعمرو قلاوة في الوسط وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في الهجوم للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات والوصول للنقطة 13 .

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع نقطتين من أخر 4 مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وغزل المحلة .

الداخلية مازال يبحث عن الفوز الأول في الدوري لكنه يعاني من بعض المشاكل منها الأخطاء الدفاعية مما دفع رضا شحاتة للدفع بالأوغندي الان كيامبادي في قلب الدفاع بجوار محمد نجيب وإشراك أحمد سيد عبد النبي في مركز الظهير الأيمن كما يعاني الفريق من أزمة العقم التهديفي بعد غياب سمير فكري هداف الفريق في دوري القسم الثاني الموسم الماضي عن تسجيل الأهداف .

يدير المباراة مصطفى الشهدي حكما للساحة ويساعده وائل شعبان وأحمد بكر ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو .