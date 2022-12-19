الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف الداخلية فى فتتاح الأسبوع الثامن للدورى الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا فاز في أخر مبارياته على أسوان

 يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

 

فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وثلاث هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام الزمالك والبنك الأهلي والمقاولون نجح الفريق في التعادل مع الإسماعيلي ثم الفوز على حرس الحدود أسوان ومن المنتظر أن يحافظ أحمد سامي على التشكيل الذي خاض مباراة أسوان ويتكون من محمد بسام في حراسة المرمى ومحمد عادل ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع وميدو جابر ومحمد توني ومحمد متولي كناريا وعمرو قلاوة في الوسط وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في الهجوم للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات والوصول للنقطة 13 .

 

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع نقطتين من أخر 4 مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وغزل المحلة .

 

الداخلية مازال يبحث عن الفوز الأول في الدوري لكنه يعاني من بعض المشاكل منها الأخطاء الدفاعية مما دفع رضا شحاتة للدفع بالأوغندي الان كيامبادي في قلب الدفاع بجوار محمد نجيب وإشراك أحمد سيد عبد النبي في مركز الظهير الأيمن كما يعاني الفريق من أزمة العقم التهديفي بعد غياب سمير فكري هداف الفريق في دوري القسم الثاني الموسم الماضي عن تسجيل الأهداف . 

 

يدير المباراة مصطفى الشهدي حكما للساحة ويساعده وائل شعبان وأحمد بكر ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا فريق الداخلية أحمد سامي رضا شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

العاصمة الإدارية تعلن موعد انتقال الحكومة

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

الجارديان: كأس العالم فى قطر هو أعظم نهائى فى تاريخ المونديال

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 وترتيب هدافى الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو