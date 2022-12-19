المتحف القومى للحضارة يستضيف احتفالية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

استضاف المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط احتفالية موسيقية لعازفة الماريمبا المصرية الشهيرة نسمة عبد العزيز.

تضمنت الاحتفالية فقرة موسيقية قدمت خلالها الفنانة نسمة عبد العزيز مجموعة من أشهر المقطوعات والأغاني الشرقية التراثية والمعاصرة، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية الغربية، والتي نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها بحماس وتناغم جعلهم يتغنون بكلمات الأغاني مع العزف.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف بشكل دوري، الأمر الذي من شأنه التأكيد على دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومجتمعية وتوعوية، بالإضافة إلى دوره في رفع الوعي السياحي والأثري والارتقاء بالذوق الفني وربط الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية بالمتحف وتراث وحضارة أجداده.

وقد حرص الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف على الترحيب بالحضور، والذي كان من بينهم الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر، وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير ومحبي الفن والموسيقى.

وعقب انتهاء الحفل حرصت إدارة المتحف على عرض فيلم تسجيلي عن المتحف، يستعرض ما قام به من أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مختلفة منذ افتتاحه في إبريل 2021، كما تقدم الدكتور أحمد غنيم بالشكر لشركة نستلة، والتي قامت بدعم أنشطة المتحف عن طريق رعايتها لهذه الاحتفالية.

تم افتتاح المتحف، في إبريل 2021، والذي تزامن مع الحدث الاستثنائي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في موكب مهيب شهده العالم بأسره، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُعد المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ يعتبر مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، لإلقاء الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، كما تم تجهيز القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع المُقتنيات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القطع المعروضة.

ويضم المتحف أيضًا قاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري والذي تم افتتاحها في إبريل 2022 بالتزامن مع الذكري الأولى لافتتاح المتحف.