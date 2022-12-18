الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المصل واللقاح: حقنة هتلر «كارثية» وأضرارها كثيرة وتؤدى للوفاة

الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقا

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خطورة حقنة “هتلر” أو حقنة البرد الشديد، مؤكدًا أنها ليس لها أى دور في البرد نهائيًا.

حقنة "هتلر" لها ضرر كبير على من يتناولها

وأكد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc"أن حقنة “هتلر”، لها  ضرر كبير على من يتناولها وتعطى بدون أي اختبار وتعد حقنة كارثية لمن يتناولها وتعدم المناعة وتضعفها وهي عبارة عن حقنة مسكن للآلام فقط.

أضاف الحداد، أن حقنة هتلر أو حقنة البرد لها آثار جانبية كبيرة على الصحة العامة للأشخاص، مشيرًا إلى أن حقنة البرد لا تؤخذ إلا بمحاذير شديدة جدًا وعن طريق الطبيب، لافتًا إلى أن حقنة هتلر تعد كارثة صحية، وحقنة البرد تحتوى على مسكن ومضاد حيوى وكورتيزون، ولا ينصح بتناول المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبى. 

وتابع "المضاد الحيوى والكورتيزون يؤذى مناعة الجسم، ومعظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوي، مستدركًا أن المضادات الحيوية تسهم في تقليل المناعة"، مشيرًا إلى أنة خطر جدًا الحصول على حقنة البرد من الصيدلي دون مراجعة الطبيب، وهى حقنة كارثية، كاشفًا أن هذه الحقنة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، ولا ينصح بأخذ المضاد الحيوي بلا داعٍ.

المصل واللقاح حقنة “هتلر” حقنة البرد كارثة صحية ضرر الصحة العامة

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