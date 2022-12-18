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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 والمهام الأدائية

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر 2022 وبداية شهر يناير 2023 المقرر عقد امتحانات الترم الأول فيه.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023

نوضح لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 وموعد بداية اختبار المهام الأدائية.

من المقرر أن يبدأ امتحان الترم الأول للصف الرابع الابتدائي بمحافظة القاهرة يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى يوم 14 يناير.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة 

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 

الاثنين الموافق 9 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف

- مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف

- مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف

الخميس الموافق 12 يناير 2023

- مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف

السبت الموافق 14 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف
 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 عام وأزهر

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جدول المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 

ومن المقرر أن يبدأ اختبار المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي غدًا الاثنين 19 ديسمبر 2022.
 

- أولا مادة اللغة العربية ويكون زمن الامتحان حصة واحدة ثم امتحان مادة التربية الدينية ويكون زمنه حصة واحدة.

الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 لمادة العلوم و المهام الفنية.
 

الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT.
 

الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 مادة اللغة الانجليزية ومادة الرياضيات.
 

طبيعة المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي
 

المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث تكون من 35 درجة للمادة، وذلك ضمن نظام التقييم الكلي للطلاب المكون من 100 درجة للمادة الواحدة مقسمة إلى 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

بحيث تقيس اختبارات المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات حيث تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

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تفاصيل المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

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تعرف على رابط المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائى 2023 والدرجات

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