الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

أردوغان
أردوغان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الشعب اليهودي، بمناسبة عيد الأنوار «حانوكا».

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يجلب العيد السلام لكافة اليهود حول العالم، قائلا، في بيان له، :"بينما تتزايد معاداة السامية في العالم، يظل المواطنون اليهود جزءًا لا يتجزأ من المجتمع التركي"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأضاف: "مواطنونا اليهود، الذين نعيش معهم بشعور قوي من الوحدة والانتماء والعمل الجماعي، هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا اليوم، كما كانوا في الماضي".

وبدأ اليهود الاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا»، اليوم الأحد، ويستمر لمدة ثمانية أيام، وهو أحد الأعياد الدينية.

اليهود عيد الأنوار حانوكا الرئيس التركى أردوغان معاداة السامية

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الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

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