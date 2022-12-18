الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

غدًا.. استكمال جلسات محاكمة 43 متهماً في خلية «حرس الثورة» الإرهابية

محكمة
محكمة

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الإثنين، استكمال نظر جلسات محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفى. 

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة" إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى المنعقدة بمجمع محاكم طرة المستشار محمد السعيد الشربينى المحامي العام الأول قيادة جماعة إرهابية محاكمة 43 متهم مجمع محاكم طرة نيابة أمن الدولة العليا

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