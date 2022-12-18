الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل انطلاق اللقاء.. تعرف على القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

دقائق تفصلنا عن مباراة نهائي كأس العالم ويرتفع البحث عن القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات حيث يخوض المنتخب الأرجنتيني ونظيره المنتخب الفرنسي مباراتهم المهمة في تاريخ الساحرة المستديرة في الوقت الحالي والتي تحدد البطل بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ المنتخبين حيث يتساوى الديوك و راقصو التانجو في عدد الألقاب لكأس العالم وينتظر الملايين حول العالم مباراة اليوم التي تجمع بين المنتخبين.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسادسة بتوقيت دولة قطر المستضيفة للبطولة والمملكة العربية السعودية والبحرين والرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس ويستضيف اللقاء استاد لوسيل.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات

  • قناة بي إن سبورت 1 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: bein Sports HD 

11054

الاستقطاب: أفقي

 معدل الترميز: 27500

 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

  • تردد قناة بي إن سبورت 1

القمر الصناعي: عرب سات: 12254

 الاستقطاب: رأسي

 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وتنقل قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max اللقاء بالمجان

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

  • تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766

 معدل الترميز: 27500

 معامل تصحيح الخطأ: ⅔

  •  القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد  Rai 1 الإيطالية المفتوحة

التردد: 10992

 معدل الترميز: 27500 عمودي.

 معامل تصحيح الخطأ:

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة ا

  • القمر الصناعي: نايل سات
    التردد: 11316 
    الاستقطاب:أفقي
    معدل الترميز: 27500
    معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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ويسعى لاعبي المنتخبين إلى خطف اللقب الغالي حيث يقف نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بالمرصاد من أجل تتويج مسيرته التاريخية الحافلة بالإنجازات في عالم الساحرة المستديرة باللقب الأغلى في تاريخ الكرة وهو كأس العالم في ناحية الأخرى يسعى نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي أن يحصل اللقب الثاني له على التوالي للمنتخب الثالث في تاريخ المنتخب الفرنسي على حساب ابن نادية وأفضل لاعب في العالم لسبع مرات.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم مباراة الأرجنتين وفرنسا القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات كأس العالم نهائي كاس العالم

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