قبل انطلاق اللقاء.. تعرف على القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات

دقائق تفصلنا عن مباراة نهائي كأس العالم ويرتفع البحث عن القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات حيث يخوض المنتخب الأرجنتيني ونظيره المنتخب الفرنسي مباراتهم المهمة في تاريخ الساحرة المستديرة في الوقت الحالي والتي تحدد البطل بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ المنتخبين حيث يتساوى الديوك و راقصو التانجو في عدد الألقاب لكأس العالم وينتظر الملايين حول العالم مباراة اليوم التي تجمع بين المنتخبين.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسادسة بتوقيت دولة قطر المستضيفة للبطولة والمملكة العربية السعودية والبحرين والرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس ويستضيف اللقاء استاد لوسيل.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بالترددات

قناة بي إن سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: bein Sports HD

11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1

القمر الصناعي: عرب سات: 12254

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وتنقل قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max اللقاء بالمجان

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد Rai 1 الإيطالية المفتوحة

التردد: 10992

معدل الترميز: 27500 عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة ا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11316

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة الأرجنتين وفرنسا

ويسعى لاعبي المنتخبين إلى خطف اللقب الغالي حيث يقف نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بالمرصاد من أجل تتويج مسيرته التاريخية الحافلة بالإنجازات في عالم الساحرة المستديرة باللقب الأغلى في تاريخ الكرة وهو كأس العالم في ناحية الأخرى يسعى نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي أن يحصل اللقب الثاني له على التوالي للمنتخب الثالث في تاريخ المنتخب الفرنسي على حساب ابن نادية وأفضل لاعب في العالم لسبع مرات.