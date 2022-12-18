الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تضمن 157 ترعة.. استمرار أعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف في أسيوط

تبطين الترع والمصارف
تبطين الترع والمصارف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متابعته للأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة سواء بجولات ميدانية أو اجتماعات دورية للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أعمال تبطين ترع (9)

وأوضح اللواء عصام سعد أن ذلك يأتي تنفيذا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال الأعمال ونهو الأعمال، وفقاً للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها والحفاظ على المياه وتقليل الفاقد منها وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة.

أعمال تبطين ترع (10)

- استهداف تبطين 157 ترعة

وأوضح عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط أنه الأعمال جارية بترعتي العونة والعفاردة بمركز ساحل سليم بنطاق الإدارة العامة لري أسيوط،لافتاً إلى استهداف تبطين 157 ترعة بتكلفة إجمالية بلغت مليار و989 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة، وذلك بإشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية حيث من المقرر نهو تلك الأعمال بنهاية 24/ 2/ 2024، مضيفاً أن المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2.5 مليار جنيه تبدأ من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات، مشدداً على ضرورة نهو تلك الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية .والمعايير المقررة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

أعمال تبطين ترع (11)

وأوضح عمر سيف النصر، إن هذا يأتي في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تقليل الفاقد في المياه وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين، خاصة وأن مشروع تبطين الترع والمصارف يساهم بشكل كبير في توفير الفاقد في المياه.

أعمال تبطين ترع (3)
أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاحتياجات المائية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع تبطين الترع والمصارف كافة الجهات المعنية مركز ساحل سليم

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