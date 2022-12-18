الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نهائى المونديال.. ماذا تغير فى الأرجنتين وفرنسا عن مواجهة 2018؟

فرنسا والأرجنتين
فرنسا والأرجنتين 2018

يضرب منتخبا فرنسا والأرجنتين موعدًا ناريًا مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب لوسيل.

 

ستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي في المونديال، التي تشهد مواجهة بين الأرجنتين وفرنسا، بعدما سبق أن التقى الفريقان في المونديال الماضي، روسيا 2018.



وقلب المنتخب الأرجنتيني تأخره 0-1 إلى التقدم 2 - 1 في المباراة التي أقيمت بدور الـ16 في المونديال الروسي، لكن المنتخب الفرنسي أعاد الأمور إلى نصابها من جديد، وحقق انتصارًا مثيرًا 4 - 3، ويشق طريقه نحو التتويج بلقبه الثاني في كأس العالم بعد عام 1998.

 

لكن ماذا تغير عن مواجهة اليوم والتي سبقتها بأربع سنوات، هو ما نعرفه في السطور التالية.

 

الأرجنتين

 

المدير الفني: جاء ليونيل سكالوني مديرًا فنيًا جديدًا بعد خورخي سامبولي الذي قاد التانجو في 2018.

 

اللاعبون: حدث تغيير جذري في قائمة الأرجنتين حيث تغير 16 لاعبًا عن قائمة الفريق المشاركة في 2022 عن 2018 من اعتزال لاعبين واستبعاد من الجانب الآخر.

 

وتبقى من جيل 2018، 6 لاعبين فقط وهم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، أنخيل دي ماريا، تاجلفايكو، أكونيا ونيكولاس أوتاميندي.

 

فرنسا

 

المدير الفني: يستمر ديديه ديشامب في مهمته كمدير فني مع الديوك منذ مونديال روسيا 2018

 

اللاعبون: تغير 12 لاعبًا عن قائمة فرنسا في مونديال روسيا وحضر آخرون في مونديال قطر، لكن القوام الأساسي للفريق لم يتغير كثيرًا.

 

ويتواجد 7 لاعبين من العناصر الأساسية في القائمة الأساسية للديوك وهم: هوجو لوريس، بافارد، لوكاس هيرنانديز المصاب، كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، رافائيل فاران وأوليفيه جيرو.

 

وافتقد منتخب فرنسا الثنائي المخضرم نجولو كانتي وبول بوجبا في وسط الميدان واللذين كانا عنصرًا هامًا في تتويج 2018.

 

وتبقى 10 لاعبين من قائمة فرنسا في 2018 يتواجد في نهائي قطر هوجو لوريس، بافارد، لوكاس هيرنانديز المصاب، كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو، ستيف مانداندا، عثمان ديمبيلي، ألفونس أريولا ورافائيل فاران.

 

 

الارجنتين فرنسا نهائي كاس العالم نهائي كأس العالم 2022 كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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