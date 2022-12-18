فى اليوم العالمى للمهاجرين.. دعوة لوقف الاستعباد والسخرة للعمال

دعت منظمة "جلوبال فويسز" العالمية، وغير الربحية، إلى ضرورة وقف السخرة والاستعباد للعمال في اليوم العالمي للمهاجرين.

اليوم العالمي للمهاجرين

وطالبت المنظمة العالمية في اليوم العالمي للمهاجرين، وتحديدًا العمال المهاجرين، بضرورة وقف الاستعباد وسخرة العمال المهاجرين.

ووفقًا للمنظمة، تشكل العاملات من جنوب وجنوب شرق آسيا وإفريقيا ما يقرب من 17 في المائة من 41.4 مليون مهاجر في دول الخليج، معظمهم يجدن عملًا في قطاع العمل المنزلي.

ويعتبر اليوم الدولي للمهاجرين لحظة مناسبة للدعوة إلى تفكيك القضايا الهيكلية الكامنة وراء استغلال العمال، وتسليط الضوء على المسارات لاستعادة وكالتهم.

نظام الكفالة

وأشار التحالف العالمي ضد الاتجار بالنساء (GAATW) إلى أشكال سوء المعاملة وظروف العمل الجبري التي تتيحها أنظمة التأشيرات المقيدة في دول مثل الولايات المتحدة.

وبموجب نظام الكفالة المتبع في بعض الدول، يمكن ترحيل العمال إذا تركوا وظائفهم دون إذن كتابي من أصحاب العمل. كما يظل العمال معتمدين كليًا على أصحاب العمل لتجديد تأشيراتهم، مما يلغي فعليًا حقهم في تحديد مكان إقامتهم أو عملهم. هذا يعني أن العمال لديهم وكالة قليلة جدًا لإيجاد بدائل للأجور السيئة أو ظروف العمل السيئة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض العمال لسرقة الأجور المتكررة، وعدم دفع الأجور، والعمل الزائد دون إجازة أسبوعية أو فترات راحة منتظمة على مدار اليوم.