الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ 120 دقيقة اليوم بالوجه البحري

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأحد، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة – الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات  120 دقيقة.

 

ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة ٩٠ دقيقة.

 

- أسيوط - أسوان مدة٩٠ دقيقة.

 

ثالثًا: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة.

 

رابعًا: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة  120 دقيقة.

 

خامسًا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.

 

وكانت قد ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وكانت قد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة للعمل على توفير سبل الراحة للركاب، وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم بما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة. 

وأعلنت الهيئة في بيان لها القطارات المقرر دخولها حيز التشغيل.. 

واعتبارا من السبت الموافق 17 ديسمبر، يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة “القاهرة- الإسكندرية” حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الإسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].  

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة “الإسكندرية- القاهرة”،حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه]   

والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت لـ 120 دقيقة اليوم بالوجه البحري الوجه البحري تأخيرات القطارات وصلت لـ 120 وصلت لـ 120 دقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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