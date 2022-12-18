حدث ليلًا| ضبط عامل ذبح زوجته فى الشرقية.. والقبض على قتلة خفير مصنع السلام

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

ضبط عامل ذبح زوجته أمام المارة في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، أمس، القبض على مرتكب واقعة قتل زوجته بالسكين فى الشارع، هى وشخص آخر، وتم تحرير المحضر اللازم.

وأقدم زوج على قتل زوجته في الشارع بمحيط مركز شرطة ههيا، وجارٍ الوقوف على تفاصيل الحادث.

واستقبل مركز شرطة ههيا بلاغًا بإقدام شخص على قتل زوجته وشخص آخر بمركز ههيا أمام المضيفة بمحيط مركز شرطة ههيا.

وتبيّن أنه يُدعى "السيد. ع. م. ف"، 49 سنة، عامل، وقد أقدم على قتل زوجته بالشارع، وحاول شخص آخر الدفاع عنها فقام بقتله.

التحقيق مع متهم استولى على 25 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى.

وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 25 مليون جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

القبض على قتلة خفير مصنع السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل خفير مصنع زجاج بالسلام وسرقة 100 ألف جنيه من الخزينة.

ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية الـ4 متهمين، وتم القبض عليهم مختبئين بالإسكندرية.

وكشفت معاينة أجهزة الأمن عن جثة خفير مصنع زجاج عثر عليه مقتولًا، وتبين سرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بمدينة السلام.

وأكدت المناظرة أن المجني عليه في العقد السابع من عمره، وأصيب بكسر بالجمجمة وخروج أحشائه ونزيف داخلي أسفر عن هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

كان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على خفير بمصنع زجاج مقتولًا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة «محمد. ف. س» نتيجة ضربه بآلة حادة على الرأس، كما تبين أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأن المتهمين سرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى دمياط

أصدرت نيابة دمياط، اليوم السبت، قرارًا باستمرار حبس عاطل 15 يومًا على ذمة اتهامه بالشروع في قتل مسن بإحدى قرى دمياط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عاطل في العقد الثالث من العمر يدعى "ا. ع" ، ويقيم في قرية العنانية مركز دمياط، بالتعدي على شخص يدعى "ح. أ"، 63 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم في ذات القرية، والذي يعمل في مجال مستلزمات صناعة الموبليات، طالبًا منه دفع مبلغ مالي على سبيل الإتاوة، ولكن الأخير رفض.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الجاني فور ورود البلاغ، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى دمياط التخصصي، والذي أثبتت التقارير الطبية إصابته بجرح قطعي بالوجه، فضلًا عن إصابته بارتجاج بالمخ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم على خلفية اتهامه بالشروع في قتل مسن 15 يومًا على ذمة التحقيقات بجلسة اليوم.