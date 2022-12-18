صحيفة تكشف محاولة أوكرانيا اغتيال رئيس الأركان الروسى

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن السلطات الأوكرانية حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف.

وبحسب ما وُرِد من الصحيفة الأمريكية، نظّمت سلطات كييف الهجوم عندما كان جيراسيموف على خط الجبهة ولم تقدم الصحيفة تواريخ أو معلومات أخرى عن الهجوم.

وقالت إن واشنطن كانت ضد خطط كييف لاغتيال جيراسيموف وحاولت ثنيها عن المحاولة، بسبب مخاوف أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع.

واستند تقرير الصحيفة الأمريكية إلى "خطط المعارك السرية والاعتراضات والمقابلات مع الجنود الروس والمقربين من الكرملين"، بالإضافة إلى بعض المسئولين الأمريكيين الذين لم تتم تسميتهم.

وحسب التقرير، علمت الولايات المتحدة بخطط جيراسيموف لزيارة الخطوط الأمامية في أواخر أبريل وسط الصراع بين موسكو وكييف.

وأضافت أنه في المرحلة الأولية، لم تشارك السلطات الأمريكية المعلومات الاستخباراتية حول تحركات جيراسيموف مع السلطات الأوكرانية، وبعد ذلك طلبت بشكل مباشر إلغاء الهجوم وذلك بعد مشاورات مع البيت الأبيض ولكن جاءها الرد بأن الهجوم قد بدأ.