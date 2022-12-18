الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير تكشف مصير ساوثجيت بعد وداع المونديال

ساوثغيت
ساوثغيت

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، السبت، أن المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت سيستمر في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا 2024.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن المدرب البالغ عمره 52 عاما سيبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بقراره قبل عيد الميلاد، بينما رفض الاتحاد التعليق على التقارير.

وخرجت إنجلترا من كأس العالم 2022 في قطر بعد الخسارة 1-2 أمام فرنسا في دور الثمانية.

وقال ساوثجيت للصحفيين عند سؤاله عن مستقبله مع إنجلترا بعد الخروج: "عندما تختتم مثل هذه البطولات، فإنك تحتاج إلى الوقت لاتخاذ القرار الصحيح. من الناحية العاطفية فإنك تمر بمشاعر عديدة متباينة".

وكان ساوثجيت، الذي قاد إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي، وقع في نوفمبر الماضي على عقد جديد حتى نهاية عام 2024.

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