سيناتور أمريكى سابق: أوكرانيا تخسر النزاع مع روسيا ويطالب بلاده دفعها للمفاوضات

صرح السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، اليوم السبت، بأن أوكرانيا المدعومة من الغرب تخسر في النزاع مع روسيا.

كما دعا السيناتور الأمريكى الولايات المتحدة إلى دفع كييف نحو المفاوضات مع موسكو بأي صيغة مقبولة للطرفين، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وقال بلاك فى تصريحات صحفية "القتال المستمر من أجل باخموت تحول تدريجيًا إلى كارثة للجيش الأوكراني، انتصرت روسيا في باخموت، وخسرت أوكرانيا، وهذا يشير إلى أن هذه المعركة أصبحت معركة استراتيجية كبرى في الحرب".

وأشار بلاك إلى أنه حتى رئيس أركان القوات الأمريكية، مارك ميلي، اعترف بأنه من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا مزيدًا من التقدم ضد القوات الروسية.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن أن القوات الأوكرانية فقدت 100 ألف قتيل.

وتابع بلاك: "الحرب خاسرة ماذا سيحدث بعد انهيار الجيش؟ يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل هدنة ومفاوضات سلام، باستخدام أي صيغة ووساطة يقبلها الطرفان".