السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور أمريكى سابق: أوكرانيا تخسر النزاع مع روسيا ويطالب بلاده دفعها للمفاوضات

النزاع الروسى الأوكرانى
النزاع الروسى الأوكرانى

صرح السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، اليوم السبت، بأن أوكرانيا المدعومة من الغرب تخسر في النزاع مع روسيا.

كما دعا السيناتور الأمريكى الولايات المتحدة إلى دفع كييف نحو المفاوضات مع موسكو بأي صيغة مقبولة للطرفين، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وقال بلاك فى تصريحات صحفية "القتال المستمر من أجل باخموت تحول تدريجيًا إلى كارثة للجيش الأوكراني، انتصرت روسيا في باخموت، وخسرت أوكرانيا، وهذا يشير إلى أن هذه المعركة أصبحت معركة استراتيجية كبرى في الحرب".

وأشار بلاك إلى أنه حتى رئيس أركان القوات الأمريكية، مارك ميلي، اعترف بأنه من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا مزيدًا من التقدم ضد القوات الروسية.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن أن القوات الأوكرانية فقدت 100 ألف قتيل.

وتابع بلاك: "الحرب خاسرة ماذا سيحدث بعد انهيار الجيش؟ يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل هدنة ومفاوضات سلام، باستخدام أي صيغة ووساطة يقبلها الطرفان".

سيناتور أمريكي سابق أوكرانيا الغرب روسيا الولايات المتحدة المفاوضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

مستفيدات من «حياة كريمة»: ساعدتنا فى معيشتنا ومستقبلنا و«جت بالخير»

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين