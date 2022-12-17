السكة الحديد: تشغيل عدد من عربات الدرجة الثالثة المكيفة الشهر المقبل

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك استعداد كامل منقبل هيئة السكة الحديد، لبدء تشغيل عدد من العربات المكيفة درجة الثالثة وذلك عقب وصول عدد من العربات المكيفة درجة ثالثة.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المقرر تشغيل عدد من العربات المكيفة درجة ثالثة وذلك مع بداية الشهر المقبل، وذلك ضمن حرص هيئة السكة الحديد على تشغيل خدمة العربات المكيفة درجة ثالثة للمواطنين.

وتابعت المصادر، إن تشغيل العربات الدرجة الثالثة مكيفة ضمن صفقة الـ1300 عربة روسية وتعتبر الصفقة الأضخم والأكبر في تاريخ السكة الحديد، ومنهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفية.

وكان قد ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وكانت قد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم بما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة.

وأعلنت الهيئة في بيان لها القطارات المقرر دخولها حيز التشغيل..

واعتبارًا من السبت الموافق 17 ديسمبر، يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة “القاهرة- الإسكندرية” حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الإسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].

واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة “الإسكندرية- القاهرة”، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه].