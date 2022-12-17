أحدث ظهور للفنانة لبنى عبدالعزيز من احتفال المجلس القومى لحقوق الإنسان

ظهرت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، في احتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوزيع جوائز الدراما الرمضانية، وسيتم تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز بدرع إنجاز العمر.

وينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، وذلك اليوم السبت.

وسيتم خلال الحفل تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

ويواصل عدد كبير من نجوم الفن في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث أعمالهم التليفزيونية الجديدة، والتي من المقرر أن ينافسوا بها ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2023.



