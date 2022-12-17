السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سامح الترجمان: موافقة صندوق النقد على القرض شهادة قوية للاقتصاد المصرى

الدكتور سامح الترجمان،
الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف للاستثمار

علق الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف للاستثمار، على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن موافقة الصندوق شهادة قوية جدًا للاقتصاد المصري ولمصر ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الترجمان أن الصندوق يبحث في أمور كثيرة جدًا قبل الموافقة على مثل هذه القروض، موضحًا أن العبرة ليست بالقرض ولكن في قدرة مصر على سداد التزاماتها وأنها قادرة من خلال ما أعلن في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن أسوأ ما في الأسواق الغموض.

وأشار إلى أن مصر تدخل في مرحلة لمعالجة الكثير من المشاكل الهيكلية للاقتصاد، وأن هناك ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على ذلك، موضحًا أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

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