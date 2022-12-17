علي جمعة: علم أصول الفقه أداة فهم الوحي والكون كله

عقدت أكاديمية الأوقاف الدولية، محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف ‏بدولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ‏وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، ‏حاضر فيها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ‏وذلك لـ19 عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر، وقدم لهذه ‏المحاضرة الدكتور أشرف فهمي مدير عام إدارة التدريب.‏

وذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر ‏الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري ‏والتثقيفي.

وفي محاضرته وجه الدكتور علي جمعة الشكر لوزارة الأوقاف وأكاديمية الأوقاف الدولية على هذه الاستضافة الكريمة، مؤكدًا أن أساس ‏المنهجية الإسلامية والتي اتخذها الغرب منهجًا منذ عصر روجر باكون تعتمد على علم أصول الفقه والذي يدور حول معرفة ‏دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وأن علم أصول الفقه ‏ليس مجرد أداة لفهم الوحي فحسْب وإنما هو أداة لفهم الكون كله، فالوحي ‏هو كتاب الله (عز وجل) المسطور، والكون هو كتاب الله (عز وجل) المنظور، ‏يقول الله (عز وجل) "اقْرَأْ ‌بِاسْمِ ‌رَبِّكَ الَّذِي ‏خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا ‏لَمْ يَعْلَمْ".‏

وأوضح أن فائدة علم أصول الفقه تكمن في ترتيب ذهن الداعية، وتوسيع ‏إدراكه للنصوص الشرعية، والربط بينها وبين الواقع المتطور المتغيّر مما يمنحه ‏ملكة الفكر المستقيم، مما يستوجب على الداعية والفقيه استقاء المعرفة من ‏المصادر الصحيحة الموثوقة، وأنه لم توثق أمة قط تراثها كما فعل المسلمون ‏الأوائل حيث ألفوا في علوم الحديث، وأصول الفقه، وغيرها من العلوم ‏للحفاظ على الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة‎ .‎

وأضاف أن التشريع الإسلامي قادر على مقابلة مستجدات العصر بما يناسبها من ‏الأحكام الفقهية عن طريق إلحاق ما لم يرد فيه نص بما هو منصوص عليه.‏